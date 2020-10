1









Gli Ispettori della Procura FIGC sono al centro sportivo del Napoli: gli uomini chiamati dalla procura federale sono arrivati a Castel Volturno per verificare i criteri della bolla, se sono rispettati e se gli allenamenti si stanno susseguendo come impone il protocollo, dunque in situazione di totale isolamento. A dare la notizia il direttore della radio ufficiale degli azzurri, Kiss Kiss Napoli, che ha sottolineato come gli stessi ispettori sono arrivati in Campania all'interno di un processo d'investigazione più ampio e che non riguarda soltanto quanto accaduto nei giorni scorsi.