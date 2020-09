Affare non ancora fatto, Arek Milik non è ancora un giocatore della Roma e il suo mancato addio blocca (al momento) anche all'arrivo di Edin Dzeko alla Juve. Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, sulla cessione di Arek Milik ha risposto a DAZN: “Milik? Abbiamo una trattativa con la Roma, che ancora non è andata a buon fine. Vediamo nei prossimi giorni".