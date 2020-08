Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, parla ai microfoni di TG3 Regione: "L'egemonia della Juventus? Già nel prossimo decennio sarà diverso, le milanesi stanno venendo fuori, a Roma arriverà forse un investitore straniero, c'è il progetto Atalanta, la Lazio è una realtà ed il Napoli sarà sempre il Napoli. Ci sarà grande competitività".



SU MESSI - "Speriamo sia distratto, ma non parlo di altri. Speriamo non sia in grande serata, ma lui è straordinario".