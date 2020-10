Nella consueta intervista prepartita di Sky Sport prima di Napoli-Atalanta (partita che a fine primo tempo la squadra di Gattuso sta dominando) il direttore sportivo del club partenopeo Cristiano Giuntoli ha dovuto rispondere a un'inevitabile domanda su come il Napoli abbia reagito dopo la sentenza di mercoledì del Giudice Sportivo, che ha assegnato il 3-0 a tavolino alla Juventus con tanto di punto di penalità in classifica. Ecco cos'ha detto Giuntoli: "Abbiamo provato a fare bene nel quotidiano, approfittando della situazione per restare insieme e programmare tutti insieme il futuro".