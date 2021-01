Le dichiarazioni di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, nel prepartita della Supercoppa Italia Juventus-Napoli: "Per noi è una partita molto importante, con un trofeo in palio. È motivo d'orgoglio affrontare la Juve in questa finale: corona un percorso partito dalla Coppa Italia dello scorso anno, nella quale abbiamo eliminato la Lazio e la stessa Juve. Una grande soddisfazione, consapevoli che una singola partita non cambia l'inerzia di un'annata. Il nostro obiettivo in questa stagione è tornare in Champions League."

MILIK - "Lavoriamo a questa operazione, le parti sono 3: due club e calciatore. Ci sono cose da sistemare, vediamo..."

IL CLIMA ATTORNO ALLA SFIDA - "Gran soddisfazione e voglia di confrontarsi quest'anno con la Juventus. Siamo emozionati nell'affrontare una gara così importante. C'è solo grande concentrazione".