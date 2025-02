Napoli, Giovanni Manna: 'Scudetto? Il futuro sarà importante'. E su Conte...

GETTY

A SportMediaset, Giovanniparla così del momento del suo Napoli."Essere in vetta non era un nostro obiettivo, la squadra è stata brava ad arrivarci e adesso vogliamo mantenere quella posizione. Ma senza disfattismo nel caso questo non accada"."Stiamo gettando le basi per un futuro importante. Dobbiamo essere orgogliosi del percorso fatto e affrontare l'Inter con leggerezza: affrontiamo una squadra costruita per vincere"."Credo sia un dato di fatto, non vogliamo scaricare pressione sugli avversari. Ci siamo guadagnati la possibilità di poter giocare questa partita con passione e determinazione. Nulla distruggerà quanto fatto fin qui di buono".



Cosa fa Giovanni Manna nel Napoli?

- "Lui ci firma, magari noi mercoledì tifiamo Inter nella speranza facciano un percorso importante in Champions come anche le altre italiane ancora impegnate in Europa per il bene del nostro calcio".Giovanni Manna è il direttore sportivo della Società Sportiva Calcio Napoli. Nato nel 1988 a Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, ha iniziato la sua carriera come talent scout nel 2009. Prima di approdare al Napoli, ha lavorato come dirigente alla Juventus, collaborando strettamente con Cristiano Giuntoli e ricoprendo il ruolo di direttore sportivo ad interim durante la stagione 2022-2023.Nel maggio 2024, Manna è stato nominato direttore sportivo del Napoli, iniziando ufficialmente il suo incarico il 29 maggio 2024.Da allora, ha giocato un ruolo chiave nelle strategie di mercato del club, supervisionando sia le acquisizioni che le cessioni di giocatori. Ad esempio, durante la sessione invernale di calciomercato 2025, ha gestito la cessione di Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain per circa 70 milioni di euro e ha acquisito Noah Okafor dal Milan.