Daniele Rugani positivo al Coronavirus. Il giocatore è stato riscontrato ieri come positivo all'epidemia che sta preoccupando l'intera Europa. Inter e Juve sono state messe in quarantena dopo il confronto di domenica scorsa e la Serie A è stata sospesa, almeno fino al 3 aprile. Ma le preoccupazioni per molti sono varie. La Juve, infatti, qualche settimana fa ha anche giocato col Napoli al San Paolo e, secondo quanto racconta l'edizione online de La Gazzetta dello Sport, oggi molti giocatori azzurri sono entrati in allarme. Sono state incalzanti le domande dei giocatori azzurri, dopo essere venuti a conoscenza della positività di Rugani, hanno chiesto se ci fossero pericoli di contagio.