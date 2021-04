Questo il comunicato odierno del Napoli:

"In seguito alla positività al Covid-19 di un componente dello staff sanitario rilevata ieri mattina e non presente a Torino, in accordo con le autorità sanitarie e secondo i protocolli FIGC, il gruppo squadra ha effettuato, dopo le 24:00, un nuovo ciclo di tamponi molecolari risultati negativi."



Ieri non era stata comunicata la positività del membro dello staff sanitario di cui si accenna solo oggi. Come precisa Repubblica, si tratta di un fisioterapista venuto in contatto con la squadra nei giorni scorsi. In ogni caso, a scanso di clamorose sorprese si gioca: calcio d'inizio all'Allianz Stadium alle 18.45!