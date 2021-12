Assenze pesanti per ildiin vista del big match contro laprevisto il 6 gennaio. Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, è già certa fin da ora l'assenza in difesa di, squalificato, e, nonchè dia centrocampo e diin attacco, con gli africani che dovrebbero partire per il loro continente d'origine per disputare la Coppa. All'elenco si aggiungono, ad oggi, anche Fabian Ruiz e Insigne, positivo al Covid, che però dovrebbero recuperare in tempo per la sfida all'Allianz Stadium.