Faouzi Ghoulam, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Qui si sta bene, l'attaccamento dei tifosi alla maglia è una cosa meravigliosa. La gente merita che noi vinciamo qualcosa sul campo, la società sta facendo grandi cose per crescere. Qui ho sempre giocato con giocatori carismatici come Reina, io voglio crescere sul piano individuale che con tutta la squadra".



SARRI ALLA JUVE - "Abbiamo passato tre anni belli con lui, ma adesso ci troviamo benissimo con Ancelotti. Il suo passaggio alla Juve? È un avversario come gli altri, è lo stesso discorso che facemmo quando Higuain andò alla Juve".



JAMES - "Abbiamo già giocatori molto forti come Insigne e Mertens, se la società ed il mister vorranno comprare altri giocatori forti sarà solo una cosa buona".



NUOVA DIFESA - "Koulibaly è il difensore più forte Italia, anzi Europa. Con Manolas sarà una coppia perfetta".



NO ALLA COPPA D'AFRICA - "Tutti sanno quanto io tenga alla nazionale, è stato difficile rinunciare alla coppa d’Africa, ma qui sto bene, ho buone sensazioni"