Faouzi Ghoulam, a Radio Kiss Kiss, parla dopo il match di Torino: "Noi siamo fortunati a fare il mestiere del calciatore e non possiamo assolutamente lamentarci perché c'è gente che soffre molto di più. Noi non valiamo nulla, da questo punto di vista, pertanto dobbiamo solo essere vicini a chi è in difficoltà. Ciò che succede va accettato, questa situazione ha colpito una parte importante del mondo e noi siamo privilegiati"