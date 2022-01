Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il terzino del Napoli Faouzi Ghoulam è tornato anche sul pareggio ottenuto giovedì sera contro la Juve all'Allianz Stadium. Ecco le sue parole: "Eravamo contenti dopo la partita, ma anche delusi perché puntavamo alla vittoria. Abbiamo prodotto un bel gioco e non è semplice a Torino. Peccato non siano arrivati i tre punti. Sto bene e sono pronto per la prossima gara con la Sampdoria. Sono concentrato solo sul match con i blucerchiati. Spalletti (attualmente positivo al Covid, ndr.) ci ha fatto i complimenti, ci sta vicino anche attraverso i messaggi".