Lorenzo Insigne è uscito al 21' del match tra Napoli e Genoa al San Paolo per un problema ai flessori. Immediato il cambio di Rino Gattuso che a questo punto dovrà farne quasi certamente a meno nella prossima partita di campionato che gli azzurri giocheranno all'Allianz Stadium contro la Juventus. Proprio nella partita tra gli azzurri ed il Genoa sono scesi in campo dal 1' due calciatori del Genoa in prestito dalla Juve: Marko Pjaca e Luca Pellegrini. Questa sera i bianconeri di Pirlo sfidano la Roma all'Olimpico, poi penseranno al Napoli che ha già un assente di lusso.