Rino Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato a Rai Sport dopo la vittoria per 1-0 nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Inter: “Bisogna coprire più palla, giocare sulle due fasi. Oggi in fase difensiva siamo andati bene, bisogna rispettare le squadre forti. Grandi complimenti ai miei ragazzi, voglio vedere sempre questo atteggiamento e la qualità viene fuori. Giochiamo coi concetti che proviamo in settimana, io voglio questo. Se proviamo determinate cose, devono farle anche in campo. L’Inter è forte, abbina fisicità a tecnica, bisogna oscurare i loro attaccanti che si muovono molto bene, non è un caso che siano a pari punti con la Juventus”.



L’ANALISI - “Primo tempo abbiamo palleggiato bene, potevamo affondare anche di più. All’inizio del secondo tempo abbiamo sbagliato tanto, questa squadra non ha continuità per battagliare, ma il palleggio ce l’ha. Perdiamo le partite per la fase di non possesso noi ora.



SUCCESSI - Vittorie con Lazio, Juve e Inter? Non possiamo sottovalutare nulla. Se sei dietro la linea della palla e ti comporti da sagoma, diventa difficile. Dobbiamo lavorare da squadra, sempre, coi raddoppi sistematici. Non pensiamo di fare la fase difensiva come con il Lecce”.



INSIGNE - “Ha un po’ il ginocchio gonfio, è venuto in panchina ma non era a disposizione. Anche Koulibaly non si sentiva al 100%, speriamo di recuperare presto questi giocatori che sono importanti per noi”.