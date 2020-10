Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, esistono al momento due possibili variabili per il Napoli di Gattuso: a Torino, infatti, l'ex tecnico del Milan potrà contare su due vestiti fatti su misura per i suoi azzurri. "Se Gattuso non cambierà idea, sceglierà una squadra capace di passare rapidamente dal 4-4-1-1 della fase difensiva al 4-2-3-1 della fase offensiva. Dietro a Osimhen potrebbe agire ancora Mertens, con Lozano da un lato e magari Politano dall’altro. A quel punto la coppia di centrocampo potrebbe essere formata da Fabian Ruiz e Lobotka, favorito su Demme", scrive il quotidiano. Che in alternativa dà il 4-3-3. Difficile, quest'ultima opzione: ci sono soltanto tre centrocampisti disponibili.