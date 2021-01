Il commento di mister Rino Gattuso dopo la Supercoppa Italiana persa dal suo Napoli contro la Juventus: "Ringrazio i miei giocatori, abbiamo fatto quello che dovevamo. Abbiamo avuto timore nel primo tempo, ma la mia squadra ha reagito bene alla rete di Ronaldo. Ci può stare sbagliare i rigori. I ragazzi potevano fare qualcosa in più ma sapevamo che era una partita difficile. Nulla da rimproverare".



"INSIGNE - "In match così importanti ci può stare, è sfortuna. Abbiamo avuto una grande occasione con Lozano, poi la parata di Szczesny al 94'. Abbiamo perso tutti insieme, mica per il rigore di Lorenzo. Ora si rialza la testa e si guarda in avanti".



MANCANZA DI CORAGGIO E QUALITÀ - "È stata una partita a scacchi in cui le squadre si sono rispettate. Partita non perfetta tecnicamente da ambo le parti. Loro hanno giocato in verticale scoprendosi poco".

DIFFERENZE TRA STASERA E LA COPPA ITALIA VINTA LA SCORSA ESTATE - "La partita di allora fu uguale, avevamo anzi sofferto più allora che oggi contro la Juve. Di loro stasera non ricordo loro azioni pericolose, noi potevamo fare meglio sul gol di Ronaldo. Stai pur sempre giocando contro la Juve, che ha una rosa importantissima e vince da tantissimi anni. Alcuni giocatori magari sentono le finali più di altre e potevano fare meglio, ma non posso rimproverare nulla a nessuno. E il campo di oggi non era in buone condizioni, non accampo scuse ma era più difficile riuscire a pareggiare".