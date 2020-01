Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo aver eliminato la Lazio dalla Coppa Italia: “Venivamo da un periodo imbarazzante, oggi grande partita, per giocare contro la Lazio ci vuole tanta intensità. Oggi in tribuna sembravano i galacticos. Dobbiamo pensare a breve termine, partita dopo partita, la classifica è difficile. Dobbiamo avere sempre fame e non avere la pancia piena, dobbiamo ritrovare il veleno e oggi l’ho visto”



SUI GIOCATORI – “Elmas ha fatto una grande partita. Abbiamo difeso bene a parte qualche errore con Luperto negli ultimi 20 minuti, ma nonostante questo abbiamo dimostrato qualità. Demme? Giocatore importante, non è un caso se è stato capitano del Lipsia per molti anni, bene anche Lobotka”



SUL RITIRO – “L’hanno deciso i giocatori, io ho detto che sono il primo responsabile. Contro la Fiorentina è stata una gara imbarazzante, ho visto una squadra senza anima, ma a un certo punto bisogna trovare il modo di dirsi le cose in faccia. Quando non si parla non va bene, e qualcosa ce le siamo detta. Non possiamo più permetterci di fare altre figuracce”



SULLA CHAMPIONS – “Pensiamo prima al campionato, ci tocca l’impegno contro la Juventus che è fortissima. Si parla di Champions ed Europa League, ma bisogna guardarsi indietro”.