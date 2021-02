Nel corso della conferenza stampa prima della gara di Europa League col Granada, l'allenatore del Napoli Rino Gattuso ha analizzato così il momento negativo della squadra azzurra: "Insieme alla Juventus, fino adesso, siamo la squadra che ha giocato più partite. E non abbiamo ancora recuperato nessuno. Per questo dico che bisogna valutare anche quello che è successo e le condizioni attuali della squadra. Siamo con l'acqua alla gola, chi sta giocando in questo momento sta dando sempre il 100%".