Piedi per terra per Rino Gattuso, che dopo il ko contro il Sassuolo ha risposto così a chi gli ha chiesto se il suo Napoli può lottare con Juve e Inter per vincere il campionato: "Non dobbiamo ascoltare le voci sullo scudetto, pensiamo ad arrivare tra le prime quattro - ha detto ai microfoni di Sky Sport - E' un campionato molto competitivo con tutte partite complicate. I cinque cambi si trasforma tutta la fisionomia di una squadra. Noi stiamo facendo di tutto, anche se non siamo sempre brillantissimi".