Il ko contro l'Atalanta ha messo ancora più in bilico la posizione di Rino Gattuso a Napoli. L'allenatore azzurro potrebbe giocarsi la panchina nella gara di sabato sera contro la Juventus: "Non so se sarà l'ultima spiaggia - ha detto in conferenza stampa dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia - dovete chiederlo alla società. La responsabilità è la mia, ma non posso pensare all’ultima gara: devo lavorare per mettere in campo la miglior squadra e ridare fiducia ai giocatori. L'esonero? Ci può stare, ma devo provarci fino alla fine".