Gattuso, in conferenza stampa, ha parlato della vittoria del Napoli alla Juventus. Ecco le sue parole.



POTEVA FINIRE PEGGIO - "Sicuramente poteva finire peggio. La Juventus ha creato le sue palle goal e noi abbiamo fatto ciò che potevamo fare. Non ci è mancato il coraggio, ce la siamo giocata a viso aperto e senza paura. Abbiamo fatto una partita di cuore, nel primo tempo qualcosa l’abbiamo fatta, nel secondo invece molto poco".



GRAZIE AI GIOCATORI - "Grazie ai miei giocatori per la prestazione che hanno fatto, per la voglia e per lo spirito. Adeso ci godiamo la vittoria, spero di recuperare tutti perché stiamo giocando ogni tre giorni e ne abbiamo bisogno. Se torniamo a perdere, torneranno a dire le solite cose su di me. Io faccio l’allenatore, non ho cominciato l’anno scorso. Quando non arrivano i risultati è normale che paghi per tutti. Non mi infastidisce se mi dicono che sono scarso. Hanno parlato di cose mie però, che c’entrano?".