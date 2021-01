1









Per il Napoli il 2021 si è aperto male. Victor Osimhen è risultato positivo al Covid-19, ma questa notizia ha riunito migliaia di polemiche perché sono circolati sui social dei video che mostravano il giocatore durante un festino in Nigeria con amici e parenti senza distanziamento e mascherine, avvenuto il 29 dicembre, giorno del suo compleanno. Il Napoli, in particolare Gattuso, è piuttosto infuriato e oltre alla multa, sta pensando ad altri provvedimenti nei confronti di Osimhen. Stando a quanto scrive la Gazzetta dello Sport, il suo rientro in campo si allontana: la speranza era quella di riaverlo a metà gennaio per testarlo prima della Supercoppa del 20 gennaio. Ma rischia di saltare la Juve.