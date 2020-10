Prosegue l'isolamento fiduciario dei giocatori del Napoli nella struttura di Castel Volturno: al quarto tampone in otto giorni, gli azzurri finalmente recuperano il sorriso. Non c'è infatti nessun'altra positività al Covid 19 dopo quelle di Zielinski, Elmas e del dirigente Costi. I venti tesserati hanno spostato il domicilio al Training Center nella provincia di Caserta. Gattuso e la squadra staranno nell'hotel Tulip, di fianco al centro tecnico del club, e la 'fortuna' in questo periodo particolare dell'allenatore è che avrà tutti a disposizione e per due settimana. A nessun giocatore del Napoli è stato dato l'ok per raggiungere la nazionale.