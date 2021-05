Cinquecentoventinove giorni. Rino Gattuso saluterà il Napoli a fine stagione, poiché - come racconta il Corriere dello Sport in edicola - "solo occasionalmente si è avuta la sensazione che De Laurentiis e Gattuso potessero disegnare assieme un progetto con prospettive accattivanti". I due hanno siglato un armistizio necessario, e adesso sono pronti a traghettare il club verso la Champions League. Ma a fine annata il destino sembra assolutamente segnato: il tecnico lascia Napoli in attesa di una proposta che lo faccia seriamente vacillare, come potrebbe (potenzialmente) essere quella della Juventus. Tra i nomi del post Pirlo, c'è proprio Rino...