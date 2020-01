Rino Gattuso sorride a fine partita dopo la vittoria del Napoli contro la Juventus, le parole dell'allenatore a Sky Sport: "Abbiamo fatto la fase di possesso da grandissima squadra, quella di non possesso con grande rispetto degli avversari. Il gol subito alla fine mi ha innervosito, perché penso che in questo momento non bisogna regalare nulla. Due/tre settimane fa dicevano che Meret non poteva giocare con i piedi, invece se ci si crede e si lavora si possono fare tante cose. Non dobbiamo regalare gol agli avversari; da quando sono arrivato io non ne abbiamo presi molti, solo reti regalate e disattenzioni".