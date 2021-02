Il Napoli ha perso contro il Granada 2-0 in Europa League, queste alcune parole di Gattuso dopo la partita: "Ci deprimiamo. Stiamo sempre là a pensare all'errore. Dicevo anche ad Elmas, che è giovane e ha margini, ha sbagliato tre volte e si deprime. È qualcosa che ci portiamo dietro con tanti giocatori, si deve migliorare sicuramente. In questa partita non si può parlare di condizioni fisiche, perché se una squadra non sta bene non tiene il Granada nella sua metà campo. Abbiamo macinato gioco, creato. Devi vedere anche come prendi gol. La reazione c'è, penso che ora non sia una questione di reazione fisica. Anzi, senza cambi... Quando prendi due gol che prima non prendevi vai in difficoltà, quando vieni in Europa devi mettere più attenzione. Chi può recuperare per il ritorno? Non lo so, domani faremo la conta. Posso dire che non è facile, è molto difficile. Per questo dico che oggi dobbiamo pensare a chi mettere in campo domenica, se non si recuperano giocatori è difficile. Politano ha male al costato, non riesce a respirare bene e fa fatica a correre. Non abbiamo dieci giocatori, diventa difficile. Però è inutile stare qui a piangere, bisogna trovare soluzioni".