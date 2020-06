Mancano poco più di 24 ore e ci sarà il fischio d'inizio per una delle partite più importanti della stagione del Napoli. La finale di Coppa Italia, all'Olimpico di Roma, contro la Juve. Un appuntamento da sfruttare al massimo, e proprio per questo l'allenatore del Napoli ha voluto chiedere il massimo alla squadra: "Teniamo tutto da parte, anche le questioni societarie o economiche. Vinciamo per noi stessi!". Al termine dell'allenamento di ieri Gattuso ha poi continuato a ripetere la stessa frase: "Lo vedo che siete carichi, ora dobbiamo vincere questa Coppa Italia!". Lo riporta l'edizione odierna de' Il Mattino.