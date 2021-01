Un premio vittoria mai arrivato, per una vittoria mai arrivata. Un regalo extra per la squadra che Gennaro Gattuso aveva preparato in caso di successo sulla Juventus in Supercoppa.



Lo racconta il Corriere dello Sport, così: "Anche perché Gattuso sta provando ormai da tempo immemore a rianimare il gruppo e a creare incentivi. Anche di tasca propria: alla vigilia della sfida di Supercoppa con la Juve, ad esempio, aveva promesso un premio personale alla squadra in caso di vittoria. Le sta studiando tutte, davvero: ma la svolta non arriva, né tattica né caratteriale, e il tempo stringe".