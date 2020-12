Intervistato da Sky Sport, l'allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, ha commentato così la vittoria contro il Crotone.



CONTINUITA' - "Le partite sono tutte difficili, specialmente in Serie A. Faccio i complimenti alla squadra per come abbiamo sofferto. Il risultato è bugiardo, il Crotone ci ha messo in difficoltà e siamo stati avvantaggiati quando sono rimasti in 10. Non è facile giocare ogni 3-4 giorni, serve in questo momento fare meno danni possibili".



CLASSIFICA - "Bisogna dare continuità, abbiamo fatto cose importanti. Sul campo abbiamo 21 punti (non 20 perché considera la gara contro la Juventus da rigiocare e quindi al momento è 0-0 ndr.), giovedì ci giochiamo il primo obiettivo stagionale contro un avversario molto difficile".



NON VOGLIO DEI GATTUSO IN CAMPO - "Io non voglio i giocatori che assomigliano a me. Li voglio più tecnici, ma che siano squadra e che lottino tutti insieme col coltello fra i denti. Se ho un giocatore come me non lo faccio giocare. Io voglio un calcio più pensante e con quello che chiedo ai miei giocatori uno come me farebbe tanta panchina. Io non rinnego me stesso, sono orgoglioso di quello che ho fatto, ma il calcio è cambiato, si palleggia molto di più, la superiorità numerica si fa col palleggio".