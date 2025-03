Napoli-Gatti, le ultime sul futuro del difensore della Juventus

AFP or licensors



Napoli-Federico Gatti, le ultime

Perché il Napoli vuole Gatti

Se lin questo momento è ferma anche nelle strategie di mercato per la prossima stagione, chi invece si muove è il Napoli, che soprattutto sta cercando dei rinforzi per la difesa. E tra i nomi che sono in lista c'è Federico Gatti, legato ai bianconeri fino al 2028 ma con il futuro non così certo. Ma a che punto è la situazione?Gatti non è l'unico profilo che il Napoli sta valutando per la difesa. Come riporta il Corriere dello Sport: "La ricerca è già cominciata, il Napoli si guarda intorno, osserva soprattutto in Italia (ma non solo) i profili più interessanti., alla terza stagione alla Juventus e ora in Nazionale con Spalletti: già 102 presenze tra Allegri e Thiago Motta e una crescita evidente rispetto alla stagione in B al Frosinone, quando anche il Napoli lo aveva notato senza però affondare il colpo.".Gatti è un'idea del Napoli perché si legge, è un centrale forte fisicamente ma anche rapido, dinamico, che gioca d'anticipo, con il corpo sempre proiettato in avanti, con il fiuto del gol (7 reti in bianconero) e una personalità che spicca.