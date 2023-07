È la serata del primo evento per il Napoli a Dimaro, è la serata in cui due calciatori e Rudi Garcia incontrano i tifosi e rispondono alle loro domande. Ecco le parole di neotecnico azzurro:"Dieci anni fa quando arrivai in Italia mi dissi che mi sarebbe piaciuto girare tutta l'Italia. Complicato quando sei un allenatore. Non avevo visto Napoli ma la Costiera e Pompei. Non conoscevo la città e devo dire che è unica. Ho tanto da scoprire, sono appena arrivato. Avrò tutto il tempo di visitare tante cose e a me piace visitare musei, la storicità della città. Forse con i baffi e la parrucca, ma ci sarò"."Adesso il calcio non è più lo stesso come 10 anni fa, è tanto migliorato. Per aiutare gli arbitri c'è il VAR ed è molto più giusto, anche se non toglie tutti gli errori. Il violino l'ho lasciato in Francia e spero non servirà quest'anno".