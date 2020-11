Commemorare Diego Armando Maradona. Un gesto normale, spontaneo, meraviglioso. Un segno di amore, di affetto incommensurabile per un personaggio che ha fatto la Storia del calcio. In tempi di pandemia, però, anche le più naturali espressioni di sentimento devono tener conto del momento che non solo Napoli, non solo l'Italia, sta passando. La drammatica diffusione del Covid-19 che dovrebbe indurre, anche perché sono le regole a stabilirlo prima ancora che il senso civico, a evitare assembramenti e situazioni che facilitino la circolazione del coronavirus.

FOLLE PER MARADONA - Tuttavia stanno facendo il giro del mondo le immagini provenienti dai dintorni dello stadio San Paolo, che mostrano uno scenario sì commovente, ma anche contrario a qualsiasi norma prevista in questo difficile periodo. Tra fumogeni e persone accalcate, in piena zona rossa.

Qui sotto potete trovare una carrellata di immagini, video di ciò che è accaduto e sta accadendo nel capoluogo campano, con numerosi commenti che stigmatizzano (talvolta con ironia) questo tipo di manifestazione.