Direttamente dal ritiro del Napoli a Castel di Sangro, il presidente Aurelio De Laurentiis ha parlato del mercato in uscita, spiegando che: "Ora Rino (Gattuso, ndr) sta esaminando alcuni calciatori che sono rientrati valuterà lui chi è più giusto impiegare il prossimo anno e chi dovrà andare via. Una cosa è certa, che non faremo una campagna di saldi perché mi sembra di avere in giro per aria degli avvoltoi che stanno aspettando di colpire in picchiata. Ma abbiamo corazze impenetrabili quindi si sbeccheranno e non otterranno ciò che vogliono o ai prezzi che fanno comodo a loro".