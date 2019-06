Tra i grandi obiettivi della Juventus per rinforzare la difesa nel prossimo mercato c'è senza dubbio anche Kostas Manolas, centrale della Roma, in uscita dai giallorossi a patto di pagare i 36 milioni di euro di clausola rescissoria previsti a contratto. Secondo quanto riportato da Il Roma, però, il Napoli avrebbe tutta l'intenzione di superare i bianconeri nell'affare Manolas. Sarebbe una sorta di "sgarbo" da parte di Aurelio De Laurentiis nei confronti di Maurizio Sarri, che siederà presto sulla panchina bianconera. Non bastasse, i partenopei sembrano sempre più vicini all'acquisto di James Rodriguez, altro obiettivo della Juventus per l'estate di mercato.