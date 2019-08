Come racconta Calciomercato.com, c'è una strategia ben precisa, per strappare Icardi alla Juventus e chiedere all'Inter di abbassare le pretese. Il Napoli sta mettendo su la strada per provare il grande colpo, per piazzare la stoccata che De Laurentiis vorrebbe più di ogni altra: sia per la stima nei confronti dell'attaccante, sia per la possibilità di un'operazione rilancio che potrebbe condurre ad una forte plusvalenza. Per CM, "De Laurentiis con Wanda, Ancelotti con lo stesso Icardi, stanno provando a far comprendere la bontà del progetto, la centralità che avrebbe Icardi, ma stanno anche cercando di ottenere che i coniugi s'impegnino a far valutare la destinazione Napoli in modo diverso anche dall'Inter: deve esser lo stesso Icardi a chiedere la cessione al Napoli, a far capire a Marotta che l'azzurro è la scelta migliore per tutti".