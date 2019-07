"Scudetto al Napoli e serie A al Benevento? Prima o poi arriverà il giorno buono per lo scudetto. Il Napoli è sempre lì. La Juve ha qualcosina in più, ma gli azzurri sono sempre pronti a dire la loro. Stanno facendo una campagna acquisti mirata e credo che quest’anno possa fare molto bene". Parole e musica (raccolte da TuttoNapoli) di Christian Maggio, terzino destro del Benevento di Pippo Inzaghi. Il giocatore è tornato nel ritiro di Dimaro da avversario: quest'oggi, derby campano in Val di Sole. Derby conclusosi 2-1 per la Strega, che ha inaugurato con una sconfitta la nuova stagione degli azzurri di Carlo Ancelotti.