Come informa Sky Sport Fali Ramadani, agente di Kalidou Koulibaly, si è incontrato ieri a Capri col presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per discutere non solo di Milik ma anche del difensore senegalese. Il club partenopeo non ha intenzione di scendere sotto gli 80 milioni di euro e il Manchester City si sta muovendo concretamente per potersi sedere al tavolo con De Laurentiis. L'operato di Ramadani è volto anche ad ammorbidire i rapporti tra Napoli e il City dopo l'affaire Jorginho di due anni fa, quando il regista della Nazionale era stato praticamente ceduto ai Citizens per poi virare sul Chelsea.