E ora c'è anche la data: 9 novembre alle ore 15.30. Come riporta la Gazzetta dello Sport, "il reclamo del Napoli davanti alla Corte Sportiva d’Appello Nazionale, I Sezione, verrà discusso il 9 novembre alle ore 15.30. Dopo il 3-0 a tavolino inflitto dal Giudice sportivo per la mancata presenza all’Allianz Stadium, il 3 ottobre scorso, ADL ha presentato ricorso per rigiocare la partita e riavere il punto di penalizzazione che pesa sulla classifica. In caso di esito negativo, andrà al TAR".