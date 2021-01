Così a Radio Kiss Kiss Giuseppe Portella, responsabile dei tamponi del Napoli, in merito alla disputa regolare del match di oggi contro la Fiorentina: "Oggi tutti negativi. Ieri giornata intensa per la positività di Fabian Ruiz e quindi controllo ulteriore rispetto a quello ordinario. La gestione dello staff del Napoli è sempre corretta, al di là di chi lo critica. Differenza con Juve-Napoli? Lì il Napoli doveva effettuare una trasferta spostando 50 persone e l'ASL fermò tutto in maniera corretta. Nel caso Fabian stiamo parlando di situazione isolata e gestibile non dovendo cambiare regione viaggiando in aereo."