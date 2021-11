Il Napoli è uscito sconfitto dalla partita di Europa League con lo Spartak Mosca, con il risultato di 2 a 1. Evidentemente infastidito dal risultato, Luciano Spalletti è stato protagonista di un gesto poco elegante, come racconta Gazzetta:"Il Napoli cade 2-1 a Mosca con lo Spartak e al fischio finale Luciano Spalletti non ha salutato con la consueta stretta di mano il tecnico dei russi, Rui Vitoria. Visibilmente infastidito il tecnico toscano al termine di una partita che mette a serio rischio il passaggio del turno in Europa League, decisiva l'ultima sfida con il Leicester il 9 dicembre.".