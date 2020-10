Le prime pagine dei quotidiani sportivi oggi in edicola aprono tutti con lo stesso tema: il caso di Juventus-Napoli, in programma domenica 4 ottobre alle ore 20.45 all'Allianz Stadium. Così ha stabilito e ribadito ufficialmente la Lega Serie A, mentre il Napoli si trova bloccato in isolamento dopo comunicazione della Asl del capoluogo campano, e la Juve invece manifesta la volontà di scendere regolarmente in campo, accada quel che accada.

I TITOLI - "Rissa Juve-Napoli", la Gazzetta dello Sport. "Stop al Napoli, è caos", il Corriere dello Sport. "Napoli fermato, la Juve non ci sta", Tuttosport.