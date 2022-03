L'attaccante del Napoli femminile Romina Pinna ha parlato ai microfoni de IlNapolionline.com in attesa della sfida di campionato contro la Juventus Women, in programma per sabato 19 marzo dopo la sosta. Ecco il suo pensiero sulle prossime avversarie: "In queste partite non c'è bisogno di stimoli, perché si preparano da sole. La Juventus ha una rosa davvero forte, con ottimi elementi validi in ogni reparto e sono le campionesse in carica. Noi d'altro canto dovremo giocare dando tutte noi stesse, senza fare errori. Per il Napoli è un'altra finale e cercheremo di ottenere il massimo per raggiungere la salvezza".