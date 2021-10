di 2.000 euro per ilfemminile dopo la sconfitta patita contro la(2-0). Il club partenopeo è stato sanzionato dal Giudice Sportivo per aver inserito nella distinta della sfida solo dieci giocatrici formate in Italia anziché undici, il numero minimo richiesto dal regolamento: un errore dovuto alla presenza in lista della centrocampista, nata a Bolzano ma formatasi in Germania e quindi non riconosciuta come italiana dalla Divisione Calcio Femminile. Non è la prima volta che il Napoli sbaglia in questo senso: nella scorsa stagione, infatti, le azzurre si erano viste tramutare il pari contro l'Inter in una sconfitta a tavolino proprio per non aver indicato il numero corretto di giocatrici "cresciute" nel nostro Paese.