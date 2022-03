Allo stadio "Piccolo" di Cercola (NA) va in scena la diciassettesima giornata di Serie A femminile. Il Napoli della coppia Castorina-Domenichetti ospita la Juventus Women di Joe Montemurro. La sfida si conclude per 0-2 in favore della Juve grazie alle reti di Lina Hurtig nel primo tempo ed Arianna Caruso nella ripresa. La prossima sfida delle WOmen sarà mercoledì in Champions League contro il Lione.



IL TABELLINO



Marcatrici: 25' Hurtig (J). 71' Caruso (J)

Napoli Femminile (4-3-3): Baldi, Erzen, Corrado (61' Acuti), Awona, Garnier, Abrahamsson, Colombo (46' Severini), Errico (72' Pinna), Mauri, Toniolo, Soledad James (82' Goldoni).



A disposizione: Chiavaro, Pinna, Goldoni, Aguirre, Acuti, Severini, Caputo, Botta, Schettino.



Juventus Women (4-3-3): Peyraud-Magnin, Hyyrynen, Gama, Sembrant (79' Lundorf), Boattin; Caruso (74' Rosucci), Pedersen (74' Zamanian), Grosso; Hurtig (66' Bonfantini), Girelli, Nilden (66' Cernoia).



A disposizione: Aprile, Forcinella, Lundorf, Panzeri, Giai, Zamanian, Cernoia, Rosucci, Bonfantini.



Arbitro: Davide Di Marco di Ciampino



90'- Si conclude il match a Cercola



80' - Ci prova ancora la Juve con il tiro da fuori di Martina Rosucci che impegna Baldi



79'- Zamanian si invola e prova la conclusione ma risponde bene Baldi ancora una volta



76' - Cross di Hyyrynen che trova la testa di Julia Grosso ma il pallone è alto di un soffio



71' - RADDOPPIO DELLA JUVE con Arianna Caruso che servita da Cristiana Girelli raddoppia.



61' - Caruso verticalizza per Hurtig che viene anticipata da Baldi in uscita



51'- Bella azione di Caruso che serve Girelli ma la girata è alta sopra la traversa



46'- Inizia il secondo tempo



45'- Si conclude il primo a Cercola



40' - Conclusione con il mancino da fuori di Lisa Boattin, si supera Rachele Baldi mettendo il pallone in angolo



25' - GOL della Juventus con Lina Hurtig servita da Amanda Nilden



20' - Fase di studio tra le due squadre a centrocampo



11'- Una bella triangolazione del Napoli tra Claudia Mauri e Kaja Erzen che si conclude con un colpo di testa debole di Mauri tra le braccia di Peyraud-Magnin.



1'- Inizia la sfida