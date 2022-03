di Miriana Cardinale

Trionfa la Juventus Women sul Napoli Femminile. Le reti sono prima di Lina Hurtig e il raddoppio lo firma Arianna Caruso. La prossima sfida delle bianconere sarà mercoledì all'Allianz Stadium per i quarti di Women's Champions League contro il Lione. Queste le nostre pagelle:



PEYRAUD-MAGNIN 6 - Quando chiamata in causa sempre presente. Nessun intervento degno di nota.



HYYRYNEN 6 - Mai particolarmente impegnata. In fase offensiva non si vede molto.



GAMA 6 - Gara attenta. Brava nelle chiusure, una bella prestazione.



SEMBRANT 6 - Poche occasioni dalle sue parti. Avversario non semplice Soledad ma non si fa mai sorprendere. Dal 80' Lundorf



BOATTIN 6,5 - Un primo tempo su livelli altissimi. Nel secondo tempo si spegne leggermente. Nel complesso una partita di livello.



CARUSO 7,5 - Probabilmente la migliore in campo. Lotta su ogni pallone, fa rifiatare la squadra nei momenti di difficoltà. Decisivo il suo inserimento per la rete del raddoppio. Dal 74' Rosucci PEDERSEN 6 - Non la sua miglior prestazione. Spende molto ma non riesce ad essere particolarmente nel vivo del gioco. Dal 74' Zamanian 6 entra e prova a rendersi pericolosa con il tiro che sporca i guantoni a Baldi.



GROSSO 6,5 - Si propone spesso. Lavora tra le linee. Buona prestazione, poteva anche segnare di testa ma non impatta bene.



HURTIG 6,5 - Si accende e porta in vantaggio la Juve. Ancora alla ricerca della condizione migliore. Dal 65' Bonfantini



GIRELLI 6,5 - Decisivo il suo passaggio in occasione del primo gol. Lavora tanto spalle alla porta e nella costruzione del gioco. Sul finale spreca un'occasione ma è una buona partita la sua.



NILDEN 6,5 -Suo l'assist per la rete di Hurtig. Corre e si spende molto ma non riesce ad incidere particolarmente. Dal 65' Cernoia 6 subentra e prova a dare il guizzo mancante alle compagne.



All. Montemurro 6,5 - Dopo un'accurata fase di studio le sue ragazze riescono a fare male al Napoli. Ora l'obiettivo è la sfida di Champions di mercoledì.