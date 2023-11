SEGUI IL LIVE CON ILBIANCONERO

Allo stadio Piccolo di Cercola, provincia di Napoli, va in scena l'ultima giornata della fase di andata della Regolar Season. La Juventus Women è ospite del Napoli Femminile delle bianconere Alice Giai, Sofia Bertucci e Beatrice Beretta. Bianconere che dovranno rinunciare a Cristiana Girelli, Martina Rosucci, Barbara Bonansea alle prese con i rispettivi infortuni. Napoli Femminile partito decisamente male in questa Serie A femminile da neopromossa, ancora fermo a quota zero punti.Napoli Femminile:Juventus Women: