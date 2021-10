Nicola, direttore sportivo delfemminile, è intervenuto ai microfoni di 1 StationRadio parlando anche della gara giocata dalle azzurre contro la, che ha vinto per 2 a 0. "Abbiamo una rosa importante per il campionato di Serie A, e lo abbiamo dimostrato anche la scorsa settimana contro la Juventus", le sue parole. "A parte dieci minuti di follia, dove le bianconere hanno segnato due gol, in campo non si è vista la differenza che, invece, dal punto di vista del bilancio è abissale".