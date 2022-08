Ultimo giorno di ritiro a Castel di Sangro e ultima amichevole precampionato per il Napoli. Alle 19 gli azzurri scenderanno in campo contro l'Espanyol preparandosi così all'esordio in campionato tra nove giorni contro il Verona.Spalletti deve rinunciare a. Fuori anche Politano, che si è fermato nello scorso test contro il Girona per un problema al polpaccio sinistro.