Ma quale ultimatum. Aurelio De Laurentiis, in vacanza alle Eolie, aspetta ancora di conoscere il futuro di Mauro Icardi, nonostante entro ieri ADL si aspettasse una risposta formale dal centravanti argentino. La proposta del Napoli a Icardi aveva tutte le potenzialità sulla carta: 7,5 d'ingaggio netti per cinque anni. Wanda aveva detto sì, ma l'ultima parola ce l'ha chiaramente Maurito. Al momento, DeLa non prepara un rilancio, sa bene che il problema non è di soldi. E' una questione di opportunità: quella della Juventus, innanzitutto, per il ragazzo. Tocca a Mauro capire se e fin dove forzare la mano. De Laurentiis è appollaiato lì, come un gufo, in attesa di mosse: ma quale ultimatum.