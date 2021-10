Il centrocampista delEljifè intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss parlando della lotta scudetto in Serie A. "Ancora è presto per parlarne, ci sono rivali attrezzate comee non si saprà niente fino alla fine. Pensiamo solo a vincere tutte le partite" ha dichiarato il calciatore macedone, che sembra dunque aver tagliato fuori ladalla "battaglia" per i primi posti della classifica.